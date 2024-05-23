Молочные продукты подорожали за год на 8%, мясные — на 7%

Цены на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) в Казахстане на 14 мая текущего года с начала года выросли на 0,3%, хотя в сравнении с аналогичным периодом 2023-го снизились на 0,4%. В недельной динамике заметно подорожали лук (на 8,7%), картофель (на 4,4%) и морковь (на 1,8%). Цены на хлеб, рис, говядину и мясо кур остались на прежнем уровне, на остальные продукты — снизились. Такие данные приводит energyprom.kz.