Мэрия Новосибирска нарушила антимонопольное законодательство

К такому выводу пришли специалисты УФАС. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Мэрия и организация заключили устное соглашение, которое привело к увеличению тарифов на предоставление доступа к инфраструктуре.
Ранее в ФАС пришли к выводу, что городское предприятие нарушило Закон о защите конкуренции. Его руководители установили и поддерживали монопольно высокую цену по предоставлению опор контактной сети для размещения сетей электросвязи. После «Горэлектротранспорту» выдали предписание с требованием установить экономически обоснованный тариф. Однако организация его не исполнила.
После мэрия утвердила еще больший тариф на указанную выше услугу. Теперь нарушителям грозит административный штраф.