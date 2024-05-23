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Мэрия Новосибирска нарушила антимонопольное законодательство

Мэрия Новосибирска и городское предприятие «Горэлектротранспорт» нарушили антимонопольное законодательство.

К такому выводу пришли специалисты УФАС. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Мэрия и организация заключили устное соглашение, которое привело к увеличению тарифов на предоставление доступа к инфраструктуре.

Ранее в ФАС пришли к выводу, что городское предприятие нарушило Закон о защите конкуренции. Его руководители установили и поддерживали монопольно высокую цену по предоставлению опор контактной сети для размещения сетей электросвязи. После «Горэлектротранспорту» выдали предписание с требованием установить экономически обоснованный тариф. Однако организация его не исполнила.

После мэрия утвердила еще больший тариф на указанную выше услугу. Теперь нарушителям грозит административный штраф.

ФАС