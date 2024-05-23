Мэрия Новосибирска нарушила антимонопольное законодательство

Ранее в ФАС пришли к выводу, что городское предприятие нарушило Закон о защите конкуренции. Его руководители установили и поддерживали монопольно высокую цену по предоставлению опор контактной сети для размещения сетей электросвязи. После «Горэлектротранспорту» выдали предписание с требованием установить экономически обоснованный тариф. Однако организация его не исполнила.