В трех регионах Узбекистана правоохранители выявили крупные хищения кредитных средств

В Пахтачинском районе Самаркандской области руководитель частного предприятия расхитил 2,2 миллиарда сумов. Он распродал оборудование для предприятия по производству кирпича, приобретенное за счет предоставленного кредита.
В Пахтакорском районе Джизакской области ответственные лица частного предприятия присвоили 1,9 миллиарда сумов кредитных средств. Деньги банк выделил на приобретение сельскохозяйственной оросительной техники.
В Кунградском районе Каракалпакстана предприниматели оприходовали 1,4 миллиарда сумов, выделенных банком на приобретение автосервисного оборудования.
По данным фактам возбуждены дела по статье 167 (хищение путем присвоения или растраты) и статье 205 (злоупотребление властью или должностными полномочиями) Уголовного кодекса. Проводится расследование.