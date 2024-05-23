В трех регионах Узбекистана правоохранители выявили крупные хищения кредитных средств

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Самаркандской, Джизакской областях и Каракалпакстане прокуратура выявила крупные хищения кредитных средств, которые были выделены на развитие малого бизнеса. В общей сложности предприниматели присвоили около 5,5 миллиарда сумов, передает корреспондент Podrobno.uz.