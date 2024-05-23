Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В трех регионах Узбекистана правоохранители выявили крупные хищения кредитных средств

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Самаркандской, Джизакской областях и Каракалпакстане прокуратура выявила крупные хищения кредитных средств, которые были выделены на развитие малого бизнеса. В общей сложности предприниматели присвоили около 5,5 миллиарда сумов, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Reuters

В Пахтачинском районе Самаркандской области руководитель частного предприятия расхитил 2,2 миллиарда сумов. Он распродал оборудование для предприятия по производству кирпича, приобретенное за счет предоставленного кредита.

В Пахтакорском районе Джизакской области ответственные лица частного предприятия присвоили 1,9 миллиарда сумов кредитных средств. Деньги банк выделил на приобретение сельскохозяйственной оросительной техники.

В Кунградском районе Каракалпакстана предприниматели оприходовали 1,4 миллиарда сумов, выделенных банком на приобретение автосервисного оборудования.

По данным фактам возбуждены дела по статье 167 (хищение путем присвоения или растраты) и статье 205 (злоупотребление властью или должностными полномочиями) Уголовного кодекса. Проводится расследование.