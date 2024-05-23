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В Омске продают известную сеть магазинов по продаже пива

Стоимость сети — 10,5 миллионов рублей.

Источник: Om1.ru

На сайте объявлений появилось предложение о продаже сети магазинов по продаже пива «БИРхаус». За 10,5 миллионов рублей предлагают купить девять магазинов со всем оборудованием, техникой и мебелью.

В объявлении сообщается, что все магазины расположены в популярных местах и имеют постоянных покупателей. Причина продажи не уточняется.

Отметим, что сегодня депутаты Заксобрания рассматривают законопроект об ограничении продажи алкоголя. В регионе собираются ввести запрет на продажу спиртных напитков в магазинах, которые располагаются в жилых домах.

Если проект одобрят, то он может быть принят уже в июле, а действовать начнёт весной 2025 года. Отметим, что в Омске насчитывается 157 магазинов «БИРхаус». Все они работают по франшизе.

Ранее омич выставил на продажу теплоход, который самостоятельно переоборудовал в плавучий магазин.