В Перми ожидают новый электрокатамаран «ЭкоходЪ 2»

Зарядка водного транспорта будет проходить на модульном причале, в районе бывшего магазина «Речник». Модульные причалы изготовлены Пермской судоверфью. Они предназначены для приема электрического судна, а также судов проекта «Москва» — там осуществляется ночная швартовка и подзарядка катамарана. Один из таких причалов установлен в районе бывшего магазина «Речник», еще один появился в Закамске в районе ДК им. Кирова.