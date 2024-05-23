В Перми ожидают новый электрокатамаран «ЭкоходЪ 2»

«ЭкоходЪ 2» будет курсировать с начала лета до осени (с понедельника по четверг). В 09:30 он будет отправляться от Речного вокзала Перми и к 11:00 прибывать к причалу в Закамске.
В 11:30 «ЭкоходЪ2» будет отправляться обратно и прибывать на Речной вокзал в 13:00. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на причалах № 8 Речного вокзала Перми и в Закамске.
Зарядка водного транспорта будет проходить на модульном причале, в районе бывшего магазина «Речник». Модульные причалы изготовлены Пермской судоверфью. Они предназначены для приема электрического судна, а также судов проекта «Москва» — там осуществляется ночная швартовка и подзарядка катамарана. Один из таких причалов установлен в районе бывшего магазина «Речник», еще один появился в Закамске в районе ДК им. Кирова.
Также планируется запустить ежедневные коммерческие прогулочные рейсы, в рамках которых будут экскурсии и прогулки. «ЭкоходЪ 2» рассчитан на 130 пассажиров и оборудован креслами, столиками, кондиционерами, розетками для зарядки гаджетов и туалетами. Электрокатамаран оснащен двумя электродвигателями и аккумуляторными батареями, что обеспечивает автономность хода более четырех часов.
Также отметим, что в Пермском крае определены перевозчики для четырех действующих водных маршрутов. С начала мая началось курсирование водного транспорта по направлениям: «Пермь-Заречный-Пермь», «Березники-Быстрая-Березники», «Старые Ляды-Куликово-Старые Ляды», «Сылва-Троица-Сылва». В 2024 году на обслуживание этих маршрутов выделено более 20 млн рублей.