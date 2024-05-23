Водители стали самой популярной рабочей профессией

По данным hh.ru, на первом месте по популярности среди рабочих специальностей в 2024 году — водители, на втором — курьеры. Тройку лидеров замыкают грузчики. В текущем году на рынке труда сохраняется нехватка кадров. Наибольший дефицит захватил отрасли, где требуются представители рабочих профессий. Речь идет о торговле, доставке и перевозках. В число дефицитных профессий входят грузчики, водители, курьеры, промоутеры, торговые представители. Эксперты hh.ru проанализировали, каких специалистов рабочих профессий через их сервис ищут чаще всего. Они подсчитали, сколько вакансий по вышеуказанным рабочим специальностям опубликовано в течение 2024 года по сравнению с аналогичным периодом в 2023-м. Выяснилось, что больше всего вакансий за январь-май 2024 года опубликовано для водителей (417,1 тыс.) и курьеров (115,8 тыс.). Третье место — грузчики (69,9 тыс.). Далее идут торговые представители (32,1 тыс.) и промоутеры (5,2 тыс.). Специалисты также подсчитали, что максимально в 2024 году вырос спрос на курьеров. Число вакансий для них увеличилось на 72%. Далее следуют водители (+64,5%), грузчики (+33%), промоутеры (+27,6%). Торговые представители остались примерно на прежнем уровне.