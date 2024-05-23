В Перми обсуждается вопрос о запуске прямого рейса Пермь-Бухара

В рамках форума «Дни пермского бизнеса» Алексей Чибисов — глава регионального минпромторга заявил, что на данный момент рассматривается вопрос о запуске прямого рейса из Перми в Бухару (Узбекистан). Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Бухарская область краевым властям интересна как центр науки и образования республики. Зампред обратил внимание, что в Кашкадарьинской области Узбекистана будут развивать туризм, и «вход на рынок сейчас очень простой, потому что Кашкадарья пока не развита как туристический регион».
Напомним, что сейчас авиакомпания «Узбекские авиалинии» один раз в неделю — в воскресенье — выполняет прямой рейс в один из крупнейших городов Узбекистана Наманган из аэропорта «Большое Савино».