В Перми обсуждается вопрос о запуске прямого рейса Пермь-Бухара

Бухарская область краевым властям интересна как центр науки и образования республики. Зампред обратил внимание, что в Кашкадарьинской области Узбекистана будут развивать туризм, и «вход на рынок сейчас очень простой, потому что Кашкадарья пока не развита как туристический регион».