До конца года в Омске снесут 460 незаконно установленных павильонов и киосков

В Омске в 2024 году снесут 462 незаконно установленных ларьков и павильонов. На сегодня собственники демонтировали в добровольном порядке 50 построек, еще 13 были убраны силами мэрии. Как пояснили в мэрии, собственники обязаны демонтировать павильоны самостоятельно после получения уведомления о сносе. Если они это не сделают, постройки снесут принудительно. Сегодня был демонтирован незаконно построенный магазин, расположенный возле дома № 8/1 на улице Тимофея Белозерова. Он стал 13-м по счету объектом, который был снесен принудительно. На магазин неоднократно поступали жалобы от омичей.