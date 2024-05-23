До конца года в Омске снесут 460 незаконно установленных павильонов и киосков

В Омске в 2024 году снесут 462 незаконно установленных ларьков и павильонов. На сегодня собственники демонтировали в добровольном порядке 50 построек, еще 13 были убраны силами мэрии. Как пояснили в мэрии, собственники обязаны демонтировать павильоны самостоятельно после получения уведомления о сносе. Если они это не сделают, постройки снесут принудительно. Сегодня был демонтирован незаконно построенный магазин, расположенный возле дома № 8/1 на улице Тимофея Белозерова. Он стал 13-м по счету объектом, который был снесен принудительно. На магазин неоднократно поступали жалобы от омичей.
— Договора на размещение нет, он установлен незаконно. В соответствии с постановлением Администрации города Омска № 95-п мы разместили приказ о необходимости выноса на фасаде и продублировали его на сайте администрации города. Меры собственником не приняты. Поэтому выносим принудительно. Планируется полный демонтаж, — рассказал главный специалист отдела контроля в сфере экономической деятельности департамента контроля Администрации города Омска Вячеслав Сергеев.
Ранее мы писали, что в Омске запретят круглосуточную продажу алкоголя в заведениях, расположенных в многоквартирных домах.