Доллар подорожал на Br0,0042 — его курс составил Br3,205 за $1.
Курс юаня повысился на Br0,0035 и стал Br4,4118 за 10 юаней.
Курс российского рубля стал выше на Br0,003 и составил Br3,5495 за 100 российских рублей.
23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 23 мая ослаб к основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подорожал на Br0,0042 — его курс составил Br3,205 за $1.
Курс юаня повысился на Br0,0035 и стал Br4,4118 за 10 юаней.
Курс российского рубля стал выше на Br0,003 и составил Br3,5495 за 100 российских рублей.