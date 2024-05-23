В Самару поступят новые пассажирские суда летом 2024 года

Ранее на воду уже были спущены два универсальных суда проекта «МПКС». Их изготовили по заказу региона и поручению губернатора Дмитрия Азарова. Новые суда должны пройти необходимые испытания и получить регистрационные документы. Только после этого их направят в Самарскую область и будут эксплуатировать на речном пассажирском предприятии. Купить билет на судно можно будет уже этим летом.