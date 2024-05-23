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В Самару поступят новые пассажирские суда летом 2024 года

Готовность новых судов для Самары составляет 95%

Источник: Группа компаний «Р-ФЛОТ»

В Самару направят новые пассажирские суда. На данном этапе готовность судов составляет 95%.

Ранее на воду уже были спущены два универсальных суда проекта «МПКС». Их изготовили по заказу региона и поручению губернатора Дмитрия Азарова. Новые суда должны пройти необходимые испытания и получить регистрационные документы. Только после этого их направят в Самарскую область и будут эксплуатировать на речном пассажирском предприятии. Купить билет на судно можно будет уже этим летом.

Одно судно вмещает в себя 240 пассажиров и состоит из двух закрытых палуб. Их оснастили системами кондиционирования. Кроме того, сидячие места разместили на крыше водного транспорта. Двигаться новые судна будут со скоростью 22 км/ч. Корпус судна позволит ему ходить даже по битому льду.

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