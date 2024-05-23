Повышение штрафов для «зайцев» в 25 раз одобрили в свердловском заксобрании

В качестве аргумента в пояснительной записке к законопроекту приводятся размеры штрафов для безбилетников в Пермском крае (тоже 2,5 тыс. рублей) и в Челябинской области (2,5 тыс. рублей за первое нарушение и 5 тыс. рублей — за повторное). В документе отмечается, что в связи с переходом на брутто-контракты на части маршрутов кондукторы будут заменены автоматизированными средствами оплаты.
О повышении штрафов за безбилетный проезд глава Екатеринбурга Алексей Орлов говорил в конце прошлого года на итоговой пресс-конференции. По его словам, вырученные средства планируется направить на повышение зарплат водителей. В марте этого года, анонсируя транспортную реформу, градоначальник повторил эту инициативу, напоминает УралПолит.Ru. По словам Орлова, планируется создать Центр по управлению пассажирскими перевозками. Его задачами станут контроль и координация перевозочного процесса: от выпуска машин на линию до регулирования движения подвижного состава на маршрутах в режиме реального времени.
В настоящее время, как отмечал Алексей Орлов, на некоторых маршрутах до 30% пассажиров не оплачивает проезд. В будущем, по его словам, планируется к поимке «зайцев» привлекать сотрудников Росгвардии, а контролерам предоставить больше полномочий.