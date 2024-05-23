Магнитогорские власти потратят больше 3 миллионов на воздушные шары

На официальном сайте госзакупок появился аукцион на проведение мероприятия «Чистый воздух». Магнитогорское концертное объединение намерено до начала лета найти подрядчика для проведения масштабного шоу воздушных шаров. Для него намерены закупить семь монгольферов, которые поднимутся в воздух во время празднования 95-летнего юбилея Магнитогорска. Известно, что празднование намечено на первую неделю июля.