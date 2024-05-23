Средняя зарплата в Самаре выросла до 69 149 рублей

В интервью Волга Ньюс глава департамента экономического развития, инвестиций и торговли Самары Владислав Зотов уточнял, что 69 149 рублей — это показатель средней зарплаты по крупным и средним предприятиям. По полному кругу организаций (с досчетом по МСП) она составила 61612 рублей, что на 13% больше, чем в 2022 году.