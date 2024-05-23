Дороги Перми: какие улицы перекроют летом 2024 и как организуют объезд для транспорта

Рассказываем, какие дороги и улицы перекроют в Перми летом 2024 и как организуют объезд для машин, автобусов и трамваев.
С наступлением теплой погоды в Перми стартовал ремонтно-строительный сезон по всем направлениям. Ремонт улично-дорожной сети, благоустройство общественных пространств и тепловых сетей. Рассказываем, какие дороги и улицы перекроют в Перми летом 2024 года и как будет организован объезд для машин, автобусов и трамваев.
Мост на улице Карпинского.
В Индустриальном районе Перми с 25 мая 2024 года полностью перекроют движение всех видов транспорта по улице Карпинского. Там начнется масштабная реконструкция путепровода над Транссибирской магистралью в районе «Пермь-Экспо». После окончания реконструкции дорогу на данном участке расширят до шести полос и обустроят выделенную велодорожку. Все работы планируется завершить в 2025 году.
Во время проведения ремонтных работ изменится движение транспорта. В Министерстве транспорта Пермского края рассказали, как будет организован объезд для машин, автобусов и трамваев на время реконструкции моста на улице Карпинского в Индустриальном районе Перми.
Со старта работ, с 25 мая 2024 года, автомобилисты будут следовать по улице Стахановской. Также в объезд закрытого участка направят и автобусные маршруты. Так, автобусы № 3 поедет по улицам Мира, Советской Армии и шоссе Космонавтов. Автобус № 4 будет курсировать по улицам Стахановской, Чкалова, Куйбышева, Белинского и Сибирской. Автобусы № 36 и № 59 перенаправят на улицы Стахановскую и шоссе Космонавтов.
На время реконструкции участка улицы Карпинского трамвай маршрута № 11 прекратит свою работу. Вместо него в Перми запустят компенсационный автобусный маршрут № 72. Он будет следовать от остановки «Планета» по улицам Мира, Стахановской, шоссе Космонавтов, Пушкина, Борчанинова, Петропавловской, Комсомольскому проспекту и Ленина. Трамваи № 5 перенаправят по улицам Революции, Максима Горького и Ленина до Перми-2.
Улица Газеты Звезда.
С 15 мая 2024 года в центре Перми для движения всех видов транспорта перекрыт участок улицы Газеты Звезда от улицы Белинского до Полины Осипенко. Ограничение вводится в связи с реконструкцией тепловой сети.
Объезд закрытого участка возможен через соседние улицы, а также будет обеспечен доступ к жилым домам. Ограничение на участке улицы Газеты Звезда в центре Перми будет действовать до 15 июля 2024 года.
Улица Леонова.
С 5 мая в Перми временно ограничили движение транспорта по улице Космонавта Леонова на мосту через реку Мулянка. Это связано с проведением ремонта моста.
В месте проведения работ проезжая часть на мосту заужена до двух полос движения — по одной в обе стороне. Ограничение на улице Космонавта Леонова в Перми продлится три месяца — до 2 июля 2024 года.
Площадь Гайдара.
В Перми изменилась схема движения транспорта и проезда к домам в районе площади Гайдара. В ночь с 5 на 6 мая 2024 года закрыли один из существующих тоннелей под Транссибом, находящихся в створе улицы Локомотивной. Перекрыто направление из центра города в сторону ДКЖ.
В связи с чем, транспортный поток перенаправлен через новый тоннель по улице Углеуральской на участке между улицами Ленина и Боровой. Такая схема движения транспорта будет действовать до конца осени 2024 года.
По информации краевого Минтранса, на данном участке дороги проведут переустройство инженерных и коммунальных сетей. Работы ведутся в рамках строительства третьего этапа новой улицы Строителей.
Улица Монастырская.
С 20 мая 2024 года в центре Перми временно закрыли для движения всех видов транспорта часть улицы Монастырской в районе дома № 115. На этом участке дороги не будет сквозного проезда. Ограничение продлится до 31 мая.
Кроме того, до 00.00 часов 22 июня на улице Монастырской на участке от улицы Крисанова до улицы Толмачева организовано движение транспорта по нечетной полосе. Перекрытие дороги будет осуществляться поэтапно с обеспечением доступа ко всем жилым домам, расположенным в этом районе. Объезд закрытого участка дороги возможен через соседние улицы.