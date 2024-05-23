Дороги Перми: какие улицы перекроют летом 2024 и как организуют объезд для транспорта

Со старта работ, с 25 мая 2024 года, автомобилисты будут следовать по улице Стахановской. Также в объезд закрытого участка направят и автобусные маршруты. Так, автобусы № 3 поедет по улицам Мира, Советской Армии и шоссе Космонавтов. Автобус № 4 будет курсировать по улицам Стахановской, Чкалова, Куйбышева, Белинского и Сибирской. Автобусы № 36 и № 59 перенаправят на улицы Стахановскую и шоссе Космонавтов.