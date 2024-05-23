Минская область признана лучшим регионом для ведения бизнеса в Беларуси

«Уже 16 лет мы встречаемся, чтобы подвести итоги этого конкурса, который превратился в системный, аналитический инструмент для подведения итогов того, как в том или ином регионе развивается бизнес. Благодаря этому оценивается потенциал региона, повышается его инвестиционная привлекательность. В тех областях, которые периодически признаются лучшими для ведения бизнеса, наблюдается всплеск деловой активности. Этому способствуют задачи, которые ставит перед собой конкурс и которые с успехом реализуются все 16 лет», — отметил на награждении сопредседатель союза юридических лиц «Республиканская конфедерация предпринимательства», председатель Гродненской областной ассоциации предпринимательства Игорь Черняков.