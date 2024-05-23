Минская область признана лучшим регионом для ведения бизнеса в Беларуси

Лучшей областью для ведения бизнеса в Беларуси названа Минская, а город Гродно стал лидером среди областных центров.
«Уже 16 лет мы встречаемся, чтобы подвести итоги этого конкурса, который превратился в системный, аналитический инструмент для подведения итогов того, как в том или ином регионе развивается бизнес. Благодаря этому оценивается потенциал региона, повышается его инвестиционная привлекательность. В тех областях, которые периодически признаются лучшими для ведения бизнеса, наблюдается всплеск деловой активности. Этому способствуют задачи, которые ставит перед собой конкурс и которые с успехом реализуются все 16 лет», — отметил на награждении сопредседатель союза юридических лиц «Республиканская конфедерация предпринимательства», председатель Гродненской областной ассоциации предпринимательства Игорь Черняков.
В номинации «Лучший район города Минска» первое место получил Фрунзенский.
В Беларуси созданы все условия для успешного ведения бизнеса, сказал глава администрации Фрунзенского района Сергей Шкруднев. «Фрунзенский район Минска не стал исключением. У нас есть места для развития бизнеса, мы ежемесячно встречаемся с инвесторами. Все возможности и предложения рассматриваем, на уровне администрации принимаем решения, — сказал он. — Если говорить по результатам прошлого года, то сегодня создаются предприятия, динамика показывает плюсовое сальдо по развитию организаций. В прошлом году создано более 3 тыс. рабочих мест. Эта работа продолжается».
В число победителей также вошли Минский район в номинации «Лучший район области для бизнеса Беларуси с численностью населения более 50 тыс. человек», Барановичский район Брестской области, Витебский район Витебской области, Буда-Кошелевский район Гомельской области, Щучинский район Гродненской области, Смолевичский район Минской области и Могилевский район Могилевской области в номинации «Лучший район области для бизнеса Беларуси с численностью населения менее 50 тыс. человек».
Сегодня в Минске прошла ХХI Ассамблея деловых кругов, на которой рассматривались актуальные вопросы и приоритетные направления развития предпринимательства в Беларуси.