Собянин объявил о начале испытаний первого в России беспилотного трамвая

Запуск трамвая планируется провести в три этапа. На первом этапе, который стартует 23 мая текущего года, будут проведены испытания беспилотного трамвая без пассажиров с водителем и системой дублирования его действий. На следующем этапе система беспилотного вождения возьмет на себя функции управления и принятия решений, а водитель будет страховать действия трамвая. Начнутся тестовые поездки с пассажирами по маршруту 10 от улицы Кулакова до станции метро «Щукинская». На третьем (финальном) этапе планируется обеспечить полностью беспилотное движение трамвая с пассажирами и без водителя за пультом.