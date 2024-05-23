Собянин объявил о начале испытаний первого в России беспилотного трамвая

«Мы специально для дальнейшего развития инновационных решений в области транспорта создали этот замечательный центр и сегодня запускаем сразу несколько проектов. Первый проект — это беспилотный трамвай, это первый этап его запуска. В конце года трамвай уже поедет с пассажирами, в конце 2025 года даже без дублера водителя», — сказал Собянин в четверг.
Мэр отметил, что московский транспорт по уровню инновационных решений является бесспорным лидером.
«В Москве работают на линиях, перевозят пассажиров одни из самых лучших в мире составов пригородных поездов, метрополитена, трамваев, электробусов и даже речных трамваев. Помимо этого, развиваются мирового уровня сервисы для обслуживания пассажиров, интеллектуальная транспортная система, которая обеспечивает гигантское движение в рамках всего мегаполиса», — добавил он.
В 2023 году московский Центр исследования и разработки беспилотного транспорта приступил к практическому решению задачи организации движения беспилотных трамваев.
Запуск трамвая планируется провести в три этапа. На первом этапе, который стартует 23 мая текущего года, будут проведены испытания беспилотного трамвая без пассажиров с водителем и системой дублирования его действий. На следующем этапе система беспилотного вождения возьмет на себя функции управления и принятия решений, а водитель будет страховать действия трамвая. Начнутся тестовые поездки с пассажирами по маршруту 10 от улицы Кулакова до станции метро «Щукинская». На третьем (финальном) этапе планируется обеспечить полностью беспилотное движение трамвая с пассажирами и без водителя за пультом.
Предполагается, что к 2027 году более 80% трамвайного подвижного состава будет оборудовано автоматизированной системой управления.