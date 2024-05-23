Медучреждениям Кубани не хватает около двух тысяч врачей

В ведомстве отметили, что дефицит кадров остается практически на уровне 2023 года. В минздраве нехватку персонала объяснили оттоком медработников в частные учреждения и санаторно-курортную сеть, а также увеличением доли медицинских работников пенсионного и предпенсионного возраста.
Уточняется, что не хватает в основном узких специалистов: неонатологов, оториноларингологов, неврологов, эндокринологов, хирургов и других. В частности, в крае присутствует нехватка врачей скорой медицинской помощи.
Из числа выпускников 2023 года в госучреждения здравоохранения впервые трудоустроились более 30 врачей и около 860 средних медицинских работников. Это те, кто окончил медицинские учебные заведения.