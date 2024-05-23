Медучреждениям Кубани не хватает около двух тысяч врачей

По состоянию на 1 апреля 2024 года в Краснодарском крае насчитывалось около 18 тыс. врачей и 35 тыс. медработников среднего звена. Дефицит врачей составляет около двух тыс., средних медработников — порядка 3,4 тыс., пишет «Деловая газета. Юг» со ссылкой на пресс-службу кубанского минздрава.