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Медучреждениям Кубани не хватает около двух тысяч врачей

По состоянию на 1 апреля 2024 года в Краснодарском крае насчитывалось около 18 тыс. врачей и 35 тыс. медработников среднего звена. Дефицит врачей составляет около двух тыс., средних медработников — порядка 3,4 тыс., пишет «Деловая газета. Юг» со ссылкой на пресс-службу кубанского минздрава.

Источник: РИА "Новости"

В ведомстве отметили, что дефицит кадров остается практически на уровне 2023 года. В минздраве нехватку персонала объяснили оттоком медработников в частные учреждения и санаторно-курортную сеть, а также увеличением доли медицинских работников пенсионного и предпенсионного возраста.

Уточняется, что не хватает в основном узких специалистов: неонатологов, оториноларингологов, неврологов, эндокринологов, хирургов и других. В частности, в крае присутствует нехватка врачей скорой медицинской помощи.

Из числа выпускников 2023 года в госучреждения здравоохранения впервые трудоустроились более 30 врачей и около 860 средних медицинских работников. Это те, кто окончил медицинские учебные заведения.

медицина