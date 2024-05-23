Минздрав Беларуси опубликовал новые тарифы на платную стоматологию

Министерство здравоохранения Беларуси установило предельные максимальные тарифы на стоматологические услуги и услуги по лучевой диагностике.
Новые расценки опубликованы на Национальном правовом интернет-портале.
Например, оценка врачом результатов дентальных рентгенограмм, панорамных ортопантомограмм, заключений врачей-рентгенологов по проведенным рентгенисследованиям обойдется в 13 рублей 2 копейки (ранее — 15 рублей 10 копеек);
оценка результатов телерентгенограмм, конусно-лучевых компьютерных томограмм — 26 рублей 4 копейки (ранее — 30 рублей 20 копеек).
Также подешевеет «биопсия» зуба.
Так, трепанбиопсия максимально обойдется в 37 рублей 67 копеек (ранее — 41 рубль 20 копеек).
Проведение функциональных проб (электромиография, миотонометрия) подешевеет почти на 4 рубля.
Меньше станет стоить, к примеру, медицинское фотографирование — 18 рублей 83 копейки (ранее — 20 рублей 60 копеек).
Тарифы регламентируются постановлением Минздрава Беларуси № 77 от 24 апреля 2024 года и вступают в силу с 1 июля.