Новым владельцем Qazaq Air станет вьетнамская Sovico Group

Об этом стало известно по итогам встречи президента Касым-Жомарта Токаева с главой Sovico Group Нгуен Тхань Хунгом.
«Глава государства подчеркнул, что намерение Sovico Group приобрести авиакомпанию Qazaq Air свидетельствует об амбициозных планах вьетнамского конгломерата по развитию гражданской авиации в нашем регионе».
Нгуен Тхань Хунг сообщил о заинтересованности компании взять под управление ряд аэропортов, а также направить инвестиции в логистические склады в Казахстане.
Авиакомпания Vietjet Air, входящая в состав группы Sovico, постепенно увеличивает грузовые и пассажирские перевозки через территорию Казахстана.
На каких условиях и когда Sovico купит Qazaq Air
В рамках встречи было объявлено о подписании обязывающего соглашения о принципах между АО «Самрук-Казына» и Aviation Holdings Company (входит в группу Sovico) относительно условий приобретения авиакомпании Qazaq Air.
Подписание договора купли-продажи и закрытие сделки ожидается в ближайшее время.