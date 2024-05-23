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Новым владельцем Qazaq Air станет вьетнамская Sovico Group

АСТАНА, 23 мая — Sputnik. Компания из Вьетнама Sovico Group приобретет казахстанскую авиакомпанию Qazaq Air.

Источник: Пресс-служба Qazaq Air

Об этом стало известно по итогам встречи президента Касым-Жомарта Токаева с главой Sovico Group Нгуен Тхань Хунгом.

«Глава государства подчеркнул, что намерение Sovico Group приобрести авиакомпанию Qazaq Air свидетельствует об амбициозных планах вьетнамского конгломерата по развитию гражданской авиации в нашем регионе».

сообщает пресс-служба президента.

Нгуен Тхань Хунг сообщил о заинтересованности компании взять под управление ряд аэропортов, а также направить инвестиции в логистические склады в Казахстане.

Авиакомпания Vietjet Air, входящая в состав группы Sovico, постепенно увеличивает грузовые и пассажирские перевозки через территорию Казахстана.

На каких условиях и когда Sovico купит Qazaq Air

В рамках встречи было объявлено о подписании обязывающего соглашения о принципах между АО «Самрук-Казына» и Aviation Holdings Company (входит в группу Sovico) относительно условий приобретения авиакомпании Qazaq Air.

Согласно договоренностям, инвестор планирует в течение 5 лет поставить не менее 20 самолетов моделей Boeing 737-Max8 и Airbus A320/321.

Подписание договора купли-продажи и закрытие сделки ожидается в ближайшее время.

экономика