В Челябинске на ремонт отделения онкоцентра потратили 24 млн рублей

Масштабное обновление коснулось онкоурологии, где проводится лечение рака предстательной железы. Работы длились девять месяцев.
Результат капитального ремонта осмотрела общественный деятель Ирина Текслер. В своем телеграм-канале она поделилась итогами поездки. В отделении онкоурологии теперь полностью новые инженерные коммуникации, система вентиляции, сантехника, мебель и многое другое. На работы потратили 24 миллиона рублей, причем 10 миллионов — из бюджета Челябинской области.
«Я осмотрела отделение после ремонта и пообщалась с коллективом, для которых также были отремонтированы и оборудованы современные кабинеты. Все — от заведующего отделением до медсестер — настоящие профессионалы, “горящие” своим делом», — отметила Ирина Текслер.
В 2023 году в отделении было проведено порядка 1200 операций. Интересно, что 70% из них составляют лапароскопические хирургические операции на злокачественных опухолях.