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В Челябинске на ремонт отделения онкоцентра потратили 24 млн рублей

Масштабное обновление коснулось онкоурологии, где проводится лечение рака предстательной железы.

Источник: МК.RU Челябинск

Масштабное обновление коснулось онкоурологии, где проводится лечение рака предстательной железы. Работы длились девять месяцев.

Результат капитального ремонта осмотрела общественный деятель Ирина Текслер. В своем телеграм-канале она поделилась итогами поездки. В отделении онкоурологии теперь полностью новые инженерные коммуникации, система вентиляции, сантехника, мебель и многое другое. На работы потратили 24 миллиона рублей, причем 10 миллионов — из бюджета Челябинской области.

«Я осмотрела отделение после ремонта и пообщалась с коллективом, для которых также были отремонтированы и оборудованы современные кабинеты. Все — от заведующего отделением до медсестер — настоящие профессионалы, “горящие” своим делом», — отметила Ирина Текслер.

В 2023 году в отделении было проведено порядка 1200 операций. Интересно, что 70% из них составляют лапароскопические хирургические операции на злокачественных опухолях.

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