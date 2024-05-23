В Челябинске на ремонт отделения онкоцентра потратили 24 млн рублей

«Я осмотрела отделение после ремонта и пообщалась с коллективом, для которых также были отремонтированы и оборудованы современные кабинеты. Все — от заведующего отделением до медсестер — настоящие профессионалы, “горящие” своим делом», — отметила Ирина Текслер.