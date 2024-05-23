В Севастополе открыли 300 вакансий для сезонников: условия и зарплаты

«В рамках ярмарки “Укомплектование кадров на общественные, временные и сезонные работы” крупные предприятия города приглашают сотрудников в сферу сельского хозяйства, виноградарства, гостинично-санаторного комплекса, досуга, рекреации и торговли. Всего около 300 вакансий», — сообщил Яшин.
Наиболее востребованы виноградари, повара, горничные, работники обеденного зала, инженеры, педагоги, трактористы, культ-организаторы в детские лагеря и пансионаты, мастера и наладчики оборудования.
В среднем, работодатели предлагают заработную плату в размере 30−50 тысяч рублей в месяц. Многие предприятия обеспечивают сезонников проживанием и питанием.
В ходе мероприятия были организованы экспресс-собеседования для соискателей, во время которых они могли задать интересующие вопросы кадровым специалистам организаций.
Ранее замначальника отдела оказания услуг в сфере занятости работодателям Татьяна Баринова сообщила, что наибольшим спросом пользуются специалисты рабочих профессий и подсобные рабочие. Всего насчитывается порядка 700 вакансий на эти должности.