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В Севастополе открыли 300 вакансий для сезонников: условия и зарплаты

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая — РИА Новости Крым. Более 300 вакансий на временные и сезонные работы открыли предприятия Севастополя. Об этом в четверг сообщил начальник отдела оказания услуг в сфере занятости работодателям ЦЗН Михаил Яшин.

Источник: РИА "Новости"

«В рамках ярмарки “Укомплектование кадров на общественные, временные и сезонные работы” крупные предприятия города приглашают сотрудников в сферу сельского хозяйства, виноградарства, гостинично-санаторного комплекса, досуга, рекреации и торговли. Всего около 300 вакансий», — сообщил Яшин.

Наиболее востребованы виноградари, повара, горничные, работники обеденного зала, инженеры, педагоги, трактористы, культ-организаторы в детские лагеря и пансионаты, мастера и наладчики оборудования.

В среднем, работодатели предлагают заработную плату в размере 30−50 тысяч рублей в месяц. Многие предприятия обеспечивают сезонников проживанием и питанием.

В ходе мероприятия были организованы экспресс-собеседования для соискателей, во время которых они могли задать интересующие вопросы кадровым специалистам организаций.

Ранее замначальника отдела оказания услуг в сфере занятости работодателям Татьяна Баринова сообщила, что наибольшим спросом пользуются специалисты рабочих профессий и подсобные рабочие. Всего насчитывается порядка 700 вакансий на эти должности.

занятость