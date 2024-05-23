В Севастополе открыли 300 вакансий для сезонников: условия и зарплаты

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая — РИА Новости Крым. Более 300 вакансий на временные и сезонные работы открыли предприятия Севастополя. Об этом в четверг сообщил начальник отдела оказания услуг в сфере занятости работодателям ЦЗН Михаил Яшин.