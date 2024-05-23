Озвучен новый прогноз по базовой ставке в Казахстане

Как сообщили в Нацбанке, в опросе приняли участие 11 организаций, которые занимаются анализом и прогнозированием макроэкономических показателей по Казахстану. В число респондентов входят профессиональные участники рынка, исследовательские институты, международные организации, а также рейтинговые агентства.
Согласно медианным ожиданиям респондентов, цена на нефть марки Brent в 2024 году сложится на уровне 83,3 долларов за баррель (ранее — 81 доллар за баррель). Ожидания на 2025 и 2026 годы сохранены на уровне 80 долларов за баррель.
Прогнозы по росту экономики Казахстана были пересмотрены для 2024 и 2026 годов — до 4,3 и 4,5 процента соответственно. На 2025 год по-прежнему ожидается рост на уровне 5 процентов.
В 2024—2025 годах инфляция прогнозируется на уровне 8,5 и 6,8 процента, что несильно отличается от предыдущих результатов опроса — 8,4 и 7 соответственно. В 2026 году респонденты ожидают сохранения инфляции на уровне 6 процентов при таргете в 5 процентов.
Прогноз по базовой ставке на 2024 год не претерпел изменений (14 процентов в среднем за год). На 2025 год ожидания ниже по сравнению с апрельскими ожиданиями: 10,9 процента (ранее — 11,2 процента), на 2026 год — 9,2 процента (ранее — 9,8 процента).
«Макроэкономический опрос не содержит прогнозы Национального банка. Он представляет собой обзор независимого мнения, оценок и ожиданий профессиональных участников рынка по развитию ситуации на внутреннем и мировом рынках».
Напомним, что 12 апреля Национальный банк Казахстана принял решение по базовой ставке. Она была сохранена на прежнем уровне — 14,75 процента годовых с коридором +/- 1 процентный пункт.