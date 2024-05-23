Озвучен новый прогноз по базовой ставке в Казахстане

Прогноз по базовой ставке на 2024 год не претерпел изменений (14 процентов в среднем за год). На 2025 год ожидания ниже по сравнению с апрельскими ожиданиями: 10,9 процента (ранее — 11,2 процента), на 2026 год — 9,2 процента (ранее — 9,8 процента).