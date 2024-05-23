Что на самом деле происходит в коммунальной системе в Самаре

Снова раскопали всю улицу, опять прорвало трубу, что-то долго ремонтируют, отключили воду, горячая вода холодная, подняли тарифы- это и многое другое регулярно звучит в адрес коммунальщиков от жителей нашего города. Что на самом деле происходит в коммунальном водном хозяйстве Самары, узнала корреспондент «КП», побывав на отчетном годовом собрании «РКС-Самара».
Круговорот волжской воды.
Поговорили не только о прошедшем 2023 годе, а кратко обрисовали то, над чем трудились с 2013 года, когда организация стала ответственной за водоснабжение и канализацию в Самаре. Как оказалось, за эти годы тарифы пусть и росли, как и все другие цены, но не превышали 2% от средней зарплаты по городу. А кубометр питьевой воды, которая приходит в самарские дома, дешевле литровой бутылки в супермаркете.
За 10 лет было проложено и обновлено более 84 км сетей, установлено автоматизированное оборудование на канализационных станциях и станциях подкачки, построены водоводы к стадиону «Самара-Арена», в Орлов Овраг, в Горелый Хутор, подключены к сетям социальные и культурные объекты и пр. Из последнего — в 2023 году было закончено строительство двух водоводов в поселке Управленческий и жители наконец перешли с подземного источника водоснабжения с повышенной жесткостью на мягкую волжскую воду. А вскоре она придет и в дома Куйбышевского района после того, как завершат строительство еще одного водовода.
— Постепенно выполняем реконструкцию и перекладку сетей. По сравнению с 2013 годом, когда перекладывали по 2 км, можно сказать, что мы разогнались: в прошлом году по производственной программе переложено 9832 м водоснабжения и 5613 м водоотведения, но хотелось бы большего. Работаем: благодаря заключению концессионного соглашения стало возможным реализовать масштабные и технологичные проекты, — отчитался главный управляющий директор коммунальных сетей в Самаре Владимир Бирюков.
Километры новых водоводов понесут в удаленные районы мягкую волжскую воду вместо жесткой из подземных источников.
В 2023 году завершена реконструкция городских очистных канализационных сооружений — самая масштабная с 1974 года постройки объекта. Это позволило в разы улучшить качество очистки сточных вод.
Сходить «на двор» в третьем тысячелетии.
В век искусственного интеллекта в столице 63 региона до сих пор люди ходят по воду с ведрами до колонки, а в туалет — на улицу. Уже 4 года ведется устранение этого коммунального неравенства в рамках собственных программ ресурсоснабжающей компании «Вода с улицы в дом» и «Удобства в дом». Было подключено 2326 домов, из 1270 уличных колонок осталось 263, а в Красноглинском районе последний водоразборный объект ликвидирован за ненадобностью. Уличных туалетов в центре Самары около 200.
— Любопытные факты: около 20% жителей, которые брали воду в колонках, никогда не оплачивали услугу, при этом обнаружено около 200 незаконных врезок. Стоимость подключения по программе рассматривается в каждом случае индивидуально, зависит от места расположения сетей, количества желающих подключиться. Ресурсники стараются идти навстречу, вплоть до рассрочки на пять лет, и тогда платеж в месяц становится совсем небольшим, порядка 200 рублей. Технические вопросы с подключением водоснабжения и водоотведения в старые дома тоже решаемы, — рассказал Владимир Бирюков.
Колонки — не только архаизм и основа для воровства, но и источник вреда для экологии: недобросовестные автовладельцы часто пользуются ими для мойки машин и сливают отходы. К слову, слив жидких бытовых отходов, а не правильная приемка их в оборудованных местах — достаточно серьезная проблема для экологии.
Рук не хватает.
Что поразило- вскользь прозвучавшая цифра, что в Самаре не хватает 50 бригад, которые должны решать водно-канализационные вопросы «в полях». Между тем особых задержек реакции коммунальщиков на ЧП в общем-то нет. Просто если бы больше молодых специалистов приходило работать в эту сферу, было бы лучше. При том, что и зарплаты сегодня у людей труда вполне конкурентоспособные, и условия гораздо приятнее, чем рисует воображение. Например, на службе у «РКС-Самара» состоят роботы-диагносты, благодаря которым нет необходимости для исследования состояния труб вскрывать половину улицы — хватает точечных «раскопок», чтобы загрузить внутрь умную технику и обнаружить локализацию проблемы.
Оказывается, и без того дефицитный человеческий ресурс коммунальщиков порой уходит в трубу — на устранение повторных засоров канализации в одних и тех же домах. Не то чтобы жалко, просто в большинстве случаев — это следствие нарушения правил проживания в МКД. Нельзя сливать в нее жир, чайные отходы, прокисший суп, кидать влажные салфетки и памперсы: канализация на это не рассчитана и забивается. В Самаре есть и дома-рекордсмены с 30 вызовами в год. Вот бы их сократить!
Кстати, сотрудники коммунальной организации установили самый настоящий рекорд, занесенный в Книгу рекордов России, — по наибольшему количеству одобренных рацпредложений на одном предприятии за год. Было подано 2222 инициативных заявки и одобрено к реализации 330 из них с ожидаемым экономическим эффектом в 75,7 млн рублей. А где сэкономили — там получили дополнительный ресурс.