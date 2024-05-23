Что на самом деле происходит в коммунальной системе в Самаре

За 10 лет было проложено и обновлено более 84 км сетей, установлено автоматизированное оборудование на канализационных станциях и станциях подкачки, построены водоводы к стадиону «Самара-Арена», в Орлов Овраг, в Горелый Хутор, подключены к сетям социальные и культурные объекты и пр. Из последнего — в 2023 году было закончено строительство двух водоводов в поселке Управленческий и жители наконец перешли с подземного источника водоснабжения с повышенной жесткостью на мягкую волжскую воду. А вскоре она придет и в дома Куйбышевского района после того, как завершат строительство еще одного водовода.