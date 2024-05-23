На Урале создадут институт подготовки кадров для высокоскоростных ж/д

Обучение будет вестись по специальности «Инжиниринг и информационные технологии в транспортном машиностроении» (направление подготовки «Мехатроника и робототехника»). В последующие годы количество профилей и специализаций расширится. Первый набор абитуриентов пройдет в 2024 году. План приема — 30 студентов. Пока предусмотрено только обучение на платной основе. План приема на 2025 год — 50 студентов, на 2026 год — 70 студентов.