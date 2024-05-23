На Урале создадут институт подготовки кадров для высокоскоростных ж/д

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Уральский госуниверситет путей сообщения (Екатеринбург) первым в России создает отдельный институт, который займется подготовкой кадров для высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ), сообщили РИА Новости в Росжелдоре.
«В Уральском госуниверситете путей сообщения появится Институт транспортного машиностроения. Новая структура создаётся в первую очередь для кадрового и научного обеспечения строительства высокоскоростных магистралей… Они первые, кто открывает отдельный институт, чтобы готовить кадры для ВСМ», — сообщили в Росжелдоре в четверг и отметили, что в той или иной степени все подведомственные агентству университеты буду готовить кадры для ВСМ.
Ректор УрГУПСа Александр Галкин, которого процитировали в Росжелдоре, рассказал, что планируется открытие новых специальностей, обучение студентов, проведение научных исследований и инженерных разработок по заданию отрасли.
«Институт имеет все шансы стать главной образовательной и научно-производственной площадкой Уральского региона, способной утолить кадровый голод предприятий в сфере транспортного машиностроения», — сказал Галкин.
Обучение будет вестись по специальности «Инжиниринг и информационные технологии в транспортном машиностроении» (направление подготовки «Мехатроника и робототехника»). В последующие годы количество профилей и специализаций расширится. Первый набор абитуриентов пройдет в 2024 году. План приема — 30 студентов. Пока предусмотрено только обучение на платной основе. План приема на 2025 год — 50 студентов, на 2026 год — 70 студентов.
В состав института также войдут лаборатории и научно-исследовательские центры. Новое подразделение вуза станет экспериментальной площадкой и базой для апробации научных инноваций и реализации современных технологий обучения, основой конгломерата научно-исследовательской деятельности и профессионального образования в регионе.