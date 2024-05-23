Вадим Кстенин возглавит «РВК-Воронеж»

Об уходе с поста мэра Воронежа глава города заявил сегодня, 23 мая. Он сообщил, что с 13 июня он будет в отпуске, после которого будет трудиться уже на новом месте работы. Возможно, он останется советником главы региона в вопросах развития города на общественных началах.