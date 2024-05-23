Вадим Кстенин возглавит «РВК-Воронеж»

Об этом журналистам портала 36on сообщили в городской администрации.
Об уходе с поста мэра Воронежа глава города заявил сегодня, 23 мая. Он сообщил, что с 13 июня он будет в отпуске, после которого будет трудиться уже на новом месте работы. Возможно, он останется советником главы региона в вопросах развития города на общественных началах.
Временно обязанности градоначальника будет исполнять первый замглавы администрации по городскому хозяйству Сергей Петрин.
Отставку Вадима Кстенина прокомментировал глава региона Александр Гусев. Они провели встречу, во время которой глава города представил ему отчет о проделанной за 6 лет работе.
Ранее правительство Воронежской области официально покинул пресс-секретарь Артем Сокольников. Он возглавлял управление по взаимодействию со СМИ с 2019 по 2023 годы. До назначения на этот пост он был главным редактором воронежского De Facto.
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