В Симферополе построят новый микрорайон

В Симферополе планируют реализовать проект по строительству нового микрорайона. Как сообщают «Вести Крым» со ссылкой на председателя Совмина РК Юрия Гоцанюка, к 2036-му году появится более 900 квадратов нового жилья.
— На сегодняшний день получены разрешения на строительство первого этапа, застройщиками уже ведутся подготовительные работы, — отметил председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.
В новом микрорайоне крымской столицы появится вся социальная, инженерная и транспортная инфраструктура, необходимая для комфортной жизни.
Проект по-настоящему амбициозен. Но на данный момент строители уже получили необходимые разрешения на возведение первого этапа.