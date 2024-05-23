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В Симферополе построят новый микрорайон

Он появится на месте бывшего аэропорта Заводское.

Источник: Tg-канал Юрия Гоцанюка

В Симферополе планируют реализовать проект по строительству нового микрорайона. Как сообщают «Вести Крым» со ссылкой на председателя Совмина РК Юрия Гоцанюка, к 2036-му году появится более 900 квадратов нового жилья.

— На сегодняшний день получены разрешения на строительство первого этапа, застройщиками уже ведутся подготовительные работы, — отметил председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.

В новом микрорайоне крымской столицы появится вся социальная, инженерная и транспортная инфраструктура, необходимая для комфортной жизни.

Проект по-настоящему амбициозен. Но на данный момент строители уже получили необходимые разрешения на возведение первого этапа.

строительство