Минтруда Беларуси сказало про изменения в выплатах пенсий и пособий с 1 июля

Сообщается, что указанным категория граждан по-прежнему предоставлено право выбора получения названных социальных выплат: или через почту (в кассе или же с доставкой на дом), или через банк (в кассе банка или на банковскую карту). Сказано, что для получений пенсий и пособий через банк нужно до 10 июня 2024 года открыть базовый счет в банке (для получения соцвыплат в кассе банка или с использованием банковской карточки). Также необходимо заполнить по образцу заявление о перечислении соцвыплат в банк.