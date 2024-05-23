Минтруда Беларуси сказало про изменения в выплатах пенсий и пособий с 1 июля

В Министерстве труда и социальной защиты рассказали про изменения в выплатах пенсий, детских пособий, пособий по уходу с 1 июля 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда.
В сообщении сказано, что с 1 июля порядок выплат будет изменен для получателей, которые проживают в Минске, а также городах областного подчинения и районных центрах. Среди выплат называются пенсии, пособия семьям, которые воспитывают детей, пособия по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста.
«В основном эти выплаты будут осуществляться через банки», — рассказали в ведомстве.
В Минтруда обратили внимание на то, что указанные изменения не коснутся получателей пенсий (независимо от места проживания) в возрасте старше 70 лет и инвалидов I и II группы. Также они не будут распространяться на получателей пенсий, детских пособий, пособия по уходу, которые проживают в сельской местности. Не будут изменения действовать в отношении получателей детских пособий (независимо от места проживания). Речь идет про инвалидов I и II группы и семей, воспитывающих ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет.
Сообщается, что указанным категория граждан по-прежнему предоставлено право выбора получения названных социальных выплат: или через почту (в кассе или же с доставкой на дом), или через банк (в кассе банка или на банковскую карту). Сказано, что для получений пенсий и пособий через банк нужно до 10 июня 2024 года открыть базовый счет в банке (для получения соцвыплат в кассе банка или с использованием банковской карточки). Также необходимо заполнить по образцу заявление о перечислении соцвыплат в банк.