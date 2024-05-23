Снижать цены на лекарства в Узбекистане будут за счет цифровизации отрасли. В этом году ее доведут до 65%

Так, в этом году планируется производство продукции на сумму 400 миллионов долларов и увеличение экспорта до 200 миллионов долларов. Кроме того, намечено начать 147 проектов на сумму 2 миллиарда долларов, 28 из них будут введены в эксплуатацию уже в этом году. Предусматривается локализация 450 новых видов фармпродукции.