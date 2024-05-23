Снижать цены на лекарства в Узбекистане будут за счет цифровизации отрасли. В этом году ее доведут до 65%

Это позволило создать 160 рабочих мест. Новые объекты уже произвели продукции на 1,5 триллиона сумов и экспортировали на 51 миллион долларов. Об этом сегодня доложили президенту.
Также Шавкат Мирзиёев ознакомился с планами на перспективу.
Так, в этом году планируется производство продукции на сумму 400 миллионов долларов и увеличение экспорта до 200 миллионов долларов. Кроме того, намечено начать 147 проектов на сумму 2 миллиарда долларов, 28 из них будут введены в эксплуатацию уже в этом году. Предусматривается локализация 450 новых видов фармпродукции.
Глава нашего государства подчеркнул, что необходимо повышать уровень насыщенности внутреннего рынка отечественной продукцией. При этом он уделил особое внимание вопросам перехода производства на международные стандарты и обеспечения сбалансированности цены и качества.
Для достижения этой цели в этом году планируется довести цифровизацию в отрасли до 65% и полностью завершить ее в следующем году. Отмечено, что это позволит снизить цены, как минимум, на 20%.