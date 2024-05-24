В историческом центре Волгограда хотят построить новую многоэтажку

Речь идет о проекте строительства жилого здания высотой до 63 метров, в то время как в историческом центре высота ограничена 30 метрами. На общественные обсуждения вынесли новые параметры сооружения: квартиры и офисы займут 54% площади, озеленение — 16%, под землей — двухуровневый паркинг на 171 машино-место.