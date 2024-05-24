В историческом центре Волгограда хотят построить новую многоэтажку

Администрация Волгограда объявила дату публичных слушаний по вопросу параметров строительства здания высотой до 63 метров на ул. Советской, 18. Они пройдут 10 июня по адресу проспект Ленина, 56а (18.00).
Речь идет о проекте строительства жилого здания высотой до 63 метров, в то время как в историческом центре высота ограничена 30 метрами. На общественные обсуждения вынесли новые параметры сооружения: квартиры и офисы займут 54% площади, озеленение — 16%, под землей — двухуровневый паркинг на 171 машино-место.
Ознакомиться с экспозицией проекта будущего здания можно будет с 27 мая по 6 июня по адресу проспект Ленина, 15.