Резидентам Свободного порта Владивосток и ТОР дали новые льготы

Резиденты также при необходимости могут отложить использование такого послабления на срок до трёх лет. И за это время они смогут подготовить соответствующую сметную документацию, обустроить производственную площадку, закупить оборудование, привлечь подрядчиков. А когда уже предприятие заработает, смогут применить специальный тариф. Такое преимущество есть у тех, кто зарегистрирован там с 1 января 2023 года.