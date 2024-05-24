Резидентам Свободного порта Владивосток и ТОР дали новые льготы

Все резиденты Свободного порта Владивостока (СПВ) и территорий опережающего развития (ТОР) в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) получат право на перенос уплаты страховых взносов по льготной ставке на три года, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
Соответствующий законопроект был разработан минвостокразвития РФ.
"Ранее правительство ввело налоговые и таможенные льготы, чтобы повысить привлекательность условий для проектов, которые реализуют инвесторы на территориях опережающего развития и Свободного порта Владивосток. Это и пониженная ставка страховых взносов — около 7% — на 10 лет.
Резиденты также при необходимости могут отложить использование такого послабления на срок до трёх лет. И за это время они смогут подготовить соответствующую сметную документацию, обустроить производственную площадку, закупить оборудование, привлечь подрядчиков. А когда уже предприятие заработает, смогут применить специальный тариф. Такое преимущество есть у тех, кто зарегистрирован там с 1 января 2023 года.
Теперь по поручению главы государства мы распространим эту возможность и на все остальные организации, которые до прошлого года получили соответствующий статус. Они также смогут переносить оплату по сниженному тарифу", — сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава Кабмина добавил, что такая мера поможет бизнесу направить сэкономленные средства на расширение производства и увеличение объёмов выпуска продукции и услуг.