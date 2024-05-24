Хабаровские авиалинии изменили сроки бронирования льготных билетов

«Хабаровские авиалинии» изменили сроки бронирования и приобретения льготных авиабилетов в кассах авиакомпании, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Теперь при обращении в кассу «ХабАвиа» более чем за 72 часа до вылета рейса пассажир может забронировать билет и выкупить его в течение суток, но не позже.
Если до вылета остаётся менее 72 часов, то после бронирования билета в кассе его необходимо выкупить в течение получаса. В этом случае отложить покупку билета на сутки, как это было раньше, не получится.
Изменения касаются приобретения льготных билетов для пенсионеров и молодежи, людей с ограниченными возможностями здоровья и сопровождающих их лиц, а также для жителей шести районов с местной регистрацией — Охотского, Аяно-Майского, Николаевского, Ульчского, Тугуро-Чумиканского и района имени Полины Осипенко. Условия бронирования и покупки билетов за полную стоимость остаются прежними.