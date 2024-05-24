Квартиры для сирот на Русской во Владивостоке сдадут с полной отделкой

Мэр Владивостока Константин Шестаков лично проинспектировал строительство домов для детей-сирот и переселенцев из аварийного жилья в районе Русской, 57. В рабочей поездке принял участие также прокурор города Иван Иванов. Как прошла проверка, рассказали в администрации краевого центра.
Как сообщил глава города, строительство четырех домов для предоставления квартир особым категориям граждан близится к финалу. На сегодняшний день дома находятся в высокой степени готовности. Строители уже устанавливают окна и витражи, занимаются обустройством внутренних коммуникаций. Осталось совсем немного — и в дома уже можно будет заселять жильцов.
«Строительство предполагает и благоустройство прилегающей территории. Здесь будут и парковки, и озеленение, и детские площадки. Рассчитываем сдать 494 квартиры уже в этом году и передать ключи от них владивостокским семьям», — рассказал глава Владивостока Константин Шестаков.
Напомним, строительство домов на улице Русской ведется под постоянным контролем администрации Владивостока и надзорных органов. Мэр периодически лично выезжает на место стройки, чтобы проверить, как продвигают работы. В апреле на объект также выезжал губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Тогда Константин Шестаков сообщил, что получено разрешение на строительство внутриквартальных дорог во всем районе. Уже в этом строительном сезоне здесь будет проведено асфальтирование.
Отметим, что общая площадь жилых помещений составит более 20 тысяч квадратных метров. Всего это 494 квартиры. 371 из них получат собственники аварийного жилого фонда, а еще 123 — дети-сироты. По плану уже в этом году в новые дома уже должны заехать люди.
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