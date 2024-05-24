Квартиры для сирот на Русской во Владивостоке сдадут с полной отделкой

Как сообщил глава города, строительство четырех домов для предоставления квартир особым категориям граждан близится к финалу. На сегодняшний день дома находятся в высокой степени готовности. Строители уже устанавливают окна и витражи, занимаются обустройством внутренних коммуникаций. Осталось совсем немного — и в дома уже можно будет заселять жильцов.

«Строительство предполагает и благоустройство прилегающей территории. Здесь будут и парковки, и озеленение, и детские площадки. Рассчитываем сдать 494 квартиры уже в этом году и передать ключи от них владивостокским семьям», — рассказал глава Владивостока Константин Шестаков.

Будущим владельцам недвижимости не надо будет заботиться о дорогостоящем ремонте, как это обычно бывает при въезде в новостройку. После сдачи многоэтажек в них можно будет практически сразу жить, ведь в квартирах выполнят полную отделку. В каждой из них поклеят обои, уложат линолеум, обустроят санузел. Не придется даже покупать плиту с духовкой — все это уже будет на кухне.