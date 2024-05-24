Товарооборот России и Белоруссии вырос на 4,2 процента

«Результаты первого квартала показывают, что, невзирая на высокую базу прошлого года, наш товарооборот вырос еще на 4,2 процента», — сказал агентству посол Белоруссии, отметив, что стороны будут «все делать» для превышения результата 2023 года.
Дипломат добавил, что исключительно по товарам во взаимной торговле объем в 50 миллиардов долларов будет несколько превышен.
«То, что мы занимаем 4−5 место с точки зрения экономической значимости для России — это, я считаю, прекрасный результат. Мы, конечно, будем стремиться и выше, но уже текущие цифры очень и очень серьезные», — отметил посол.
В 2023 году товарооборот России и Белоруссии достиг рекордной отметки, составив примерно 53 миллиарда долларов.