Под комплексное развитие территорий в Новосибирске освободят 300 га

Концепции строительства должны предусматривать не только возведение МКД, но и всей необходимой инфраструктуры — школ, детских садов, спортивных и культурных объектов, а также инженерных коммуникаций и дорог. Принцип градостроительного разнообразия должен стать для застройщика главным в его деле.