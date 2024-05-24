Под комплексное развитие территорий в Новосибирске освободят 300 га

На сайте мэрии Новосибирска опубликовали инвестиционное послание главы города. В тексте отмечено, что с 2024 года областной центр начнут комплексно застраивать. Под КРТ планируют освободить 300 га.
Отмечается, что по большей части Новосибирск состоит из частного сектора.
Концепции строительства должны предусматривать не только возведение МКД, но и всей необходимой инфраструктуры — школ, детских садов, спортивных и культурных объектов, а также инженерных коммуникаций и дорог. Принцип градостроительного разнообразия должен стать для застройщика главным в его деле.
В послании указано: в рамках инвестиций в Новосибирск привлекут 100 млрд. Для реализации проектов КРТ застройщикам предоставлено 7 участков, по 3 из них заключают договоры.
Ранее «МК в Новосибирске» писал о том, что в Новосибирске на Коммунстроевской планируют снести два дома.