Один из регионов Казахстана атаковали полчища саранчи

Как пишет издание, в этом году только в Актюбинской области планируется обработать больше 784 тыс. гектаров земли.
В Минсельхозе сообщают, что с начала мая отрождения личинок итальянской саранчи зафиксированы в Иргизском, Мугалжарском, Уилском, Байганинском, Шалкарском, Темирском и Кобдинском районах.
«С 11 по 12 мая в сельских округах Коптогай, Уил, Ш. Берсиев, Уилского района зафиксировано массовое нашествие итальянской саранчи», — сообщил главный специалист отдела территориальной инспекции Комитета Госинспекции в агропромышленном комплексе МСХ по Актюбинской области Арыстанбек Жакибаев.
Сейчас в регионе ведут химическую обработку против насекомых, в том числе с помощью летательных аппаратов. К этому часу уже обработано больше 10,7 тыс. гектаров.
«На химическую обработку саранчи из республиканского бюджета выделены средства, все необходимое направлено в районы», — добавил Жакибаев.
Напомним, ранее в правительстве показывали новый способ обработки полей от саранчи — в Туркестанской области обработку ведут с помощью дронов.
Добавим, что нашествие саранчи в этом году ожидается и в Атырауской области, о чем ранее предупреждали эксперты. В МСХ сообщали, что планируют начать обработку полей от саранчи в третьей декаде мая.
К слову, в прошлом году на борьбу с саранчой из бюджета было выделено 3,8 млрд тенге. Несмотря на это, летом полчища насекомых заполонили пастбища в Актюбинской области.
От нашествия саранчи пострадала и Костанайская область — насекомые атаковали сразу несколько районов. Депутат Айдарбек Ходжаназаров, комментируя эту ситуацию, заявил, что умалчивать проблему стало визитной карточкой Минсельхоза.
А в сентябре в правительстве заявляли, что в 2024 году в Казахстане ожидается масштабное нашествие саранчи. Наибольшее распространение стадных саранчовых прогнозировали в Актюбинской, Костанайской, Туркестанской и Жамбылской областях.
Добавим, что, согласно информации в «Вестнике науки» Казахского агротехнического университета им. С. Сейфуллина, наиболее серьезную угрозу для сельского хозяйства и экономики Казахстана представляют ныне три вида стадной саранчи — азиатская, мароккская и итальянская саранча. Их относят к категории особо опасных вредных организмов сельскохозяйственных растений.
Учитывая высокий риск от саранчи, все виды фитосанитарного мониторинга и все необходимые химические обработки заселенных территорий с численностью выше экономического порога вредоносности (ЭПВ) финансируются из средств государственного бюджета.