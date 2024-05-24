УФАС: САТП ограничило конкуренцию при содержании и ремонте дорог в Красноярске

«Наличие возможности осуществлять закупки без проведения торгов на высоконкурентных рынках привело к тому, что предприятие, выиграв торги на содержание и ремонт автомобильных дорог, в дальнейшем передало значительный объем работ другим субподрядчикам, выбрав их по своему усмотрению. Таким образом, положение позволило предприятию отказаться от проведения конкурентных процедур в пользу заключения контрактов с единственными поставщиками на высококонкурентных товарных рынках. Указанное привело к тому, что объемы контрактов на указанные виды работ, заключенные предприятием напрямую с субподрядчиками в период с 2020 год по 2023 год возросли с 69% до 88% от совокупного годового объема закупок. А в 2023 году и вовсе предприятие по двум контрактам передало 100% объема работ субподрядчику», — рассказали в краевом УФАС.