УФАС: САТП ограничило конкуренцию при содержании и ремонте дорог в Красноярске

Красноярское УФАС возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении муниципального городского Специализированного автотранспортного предприятия. Такое решение было принято по заявлениям прокуратуры и депутата Заксобрания края Ильи Зайцева.
Установлено, что САТП в положение о закупках включило возможность их осуществления у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) без учета конкурентоспособности и без установления ограничения в виде годового объема таких закупок.
«Наличие возможности осуществлять закупки без проведения торгов на высоконкурентных рынках привело к тому, что предприятие, выиграв торги на содержание и ремонт автомобильных дорог, в дальнейшем передало значительный объем работ другим субподрядчикам, выбрав их по своему усмотрению. Таким образом, положение позволило предприятию отказаться от проведения конкурентных процедур в пользу заключения контрактов с единственными поставщиками на высококонкурентных товарных рынках. Указанное привело к тому, что объемы контрактов на указанные виды работ, заключенные предприятием напрямую с субподрядчиками в период с 2020 год по 2023 год возросли с 69% до 88% от совокупного годового объема закупок. А в 2023 году и вовсе предприятие по двум контрактам передало 100% объема работ субподрядчику», — рассказали в краевом УФАС.
Управление признало такие действия предприятия нарушающими основные принципы Закона о закупках, поскольку они повлекли последствия в виде ограничения конкуренции на указанных рынках и исключили любую возможность соперничества между продавцами товара. В то время как хозяйствующие субъекты, выступающие единственными поставщиками, получили или могли получить преимущества при осуществлении предпринимательской деятельности.
По результатам рассмотрения дела комиссия УФАС признала МП «САТП» нарушившим антимонопольное законодательство — части 1 и 5 статьи 17 ФЗ «О защите конкуренции». Теперь предприятие ждет обязательное для исполнения предписание об исключении из положений о закупках возможности заключения сделок с единственным поставщиком.