В Пермском крае 24 мая начинается ремонт моста через реку Вильву

Ремонт моста через реку Вильву на дороге Кунгур — Соликамск начнётся в Пермском крае 24 мая, рассказали в региональном минтрансе.
Конструкция находится в Чусовском городском округе.
«Подрядчик отремонтирует поддерживающие балки, опоры и пролётные строения моста, приведёт в порядок проезжую часть», — говорят в министретсве.
Правую половину проезжей части моста закроют полностью. По левой организуют реверсивное движение по светофору.
Ранее perm.aif.ru писал, что в июне возобновятся работы на Чусовском мосту. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Прикамья Андрей Алякринский. Властям предстоит найти подрядчика.