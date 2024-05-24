В челябинском микрорайоне Чурилово введен карантин по бешенству животных

Неблагополучным пунктом определена территория в радиусе до 2 километров от границы эпизоотического очага. Здесь запрещены ярмарки и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением восприимчивых к инфекции животных, их вывоз в течение 179 календарных дней.