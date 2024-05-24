В челябинском микрорайоне Чурилово введен карантин по бешенству животных

В микрорайоне Чурилово (Тракторозаводский район, Челябинск) введен карантин по бешенству животных, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на территории эпизоотического очага, расположенного по адресу: улица Самохина, дом 16-Б», — говорится в распоряжении областного правительства.
Неблагополучным пунктом определена территория в радиусе до 2 километров от границы эпизоотического очага. Здесь запрещены ярмарки и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением восприимчивых к инфекции животных, их вывоз в течение 179 календарных дней.
Челябинской городской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных поручено обеспечить выполнение плана мероприятий по ликвидации эпизоотического очага бешенства и предотвращению распространения возбудителя.