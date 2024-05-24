Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В челябинском микрорайоне Чурилово введен карантин по бешенству животных

Ограничительные мероприятия установлены в радиусе 2 км от очага.

Источник: Reuters

В микрорайоне Чурилово (Тракторозаводский район, Челябинск) введен карантин по бешенству животных, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на территории эпизоотического очага, расположенного по адресу: улица Самохина, дом 16-Б», — говорится в распоряжении областного правительства.

Неблагополучным пунктом определена территория в радиусе до 2 километров от границы эпизоотического очага. Здесь запрещены ярмарки и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением восприимчивых к инфекции животных, их вывоз в течение 179 календарных дней.

Челябинской городской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных поручено обеспечить выполнение плана мероприятий по ликвидации эпизоотического очага бешенства и предотвращению распространения возбудителя.

экология