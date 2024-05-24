В Воронеже окончание строительства нового терминала аэропорта перенесли на июнь

Об этом сообщил губернатор Александр Гусев на ежегодном отчёте перед депутатами облдумы в четверг, 23 мая.
Власти планировали провести в новом здании форум предпринимателей имени Вильгельма Столля. Однако награждение победителей бизнес-проектов состоялось накануне, 23 мая, в сити-парке «Град».
В настоящее время на территории аэропорта завершают благоустройство. Строители залили асфальтом огромную парковку у терминала — буквально за 3 дня, высадили деревья, засеяли газоны. Однако воздушная гавань по-прежнему останется закрытой до особого распоряжения.