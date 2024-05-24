В Воронеже окончание строительства нового терминала аэропорта перенесли на июнь

В настоящее время на территории аэропорта завершают благоустройство. Строители залили асфальтом огромную парковку у терминала — буквально за 3 дня, высадили деревья, засеяли газоны. Однако воздушная гавань по-прежнему останется закрытой до особого распоряжения.