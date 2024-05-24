Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронеже окончание строительства нового терминала аэропорта перенесли на июнь

На новом терминале Международного аэропорта Воронежа имени Петра I строительство закончат в июне, а не в мае, как планировалось ранее.

Источник: ПРЕСС-СЛУЖБА ВОРОНЕЖСКОГО АЭРОПОРТА

Об этом сообщил губернатор Александр Гусев на ежегодном отчёте перед депутатами облдумы в четверг, 23 мая.

Власти планировали провести в новом здании форум предпринимателей имени Вильгельма Столля. Однако награждение победителей бизнес-проектов состоялось накануне, 23 мая, в сити-парке «Град».

В настоящее время на территории аэропорта завершают благоустройство. Строители залили асфальтом огромную парковку у терминала — буквально за 3 дня, высадили деревья, засеяли газоны. Однако воздушная гавань по-прежнему останется закрытой до особого распоряжения.

строительство