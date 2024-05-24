Паводки в Казахстане: сколько семей получили новое жилье

Как сообщили в правительстве, на сегодня единовременную выплату в размере 100 МРП получили 29 625 семей на сумму более 10,7 миллиарда тенге, при этом всего поступило 30 912 заявок. Данная работа полностью завершена в Костанайской, Актюбинской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской областях и областях Абай, Улытау. Работа продолжается в Атырауской и Северо-Казахстанской областях.