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РФПИ и китайская Haiwei вложатся в морской газовый терминал в Хабаровском крае

Компания из КНР готова инвестировать в проект в Советской Гавани несколько миллиардов рублей.

Источник: Хабаровский край сегодня

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и китайская нефтехимическая компания Haiwei инвестируют в строительство первого на Дальнем Востоке морского терминала по перевалке сжиженных газов. Реализацией проекта в Советской Гавани займется «Компания Ремсталь», передает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на газету «Известия».

Общая стоимость проекта составляет порядка 30 млрд рублей. РФПИ и Haiwei инвестируют до 7 млрд рублей.

 — Благодаря инвестициям РФПИ и партнеров в Хабаровском крае будет построен новый крупный экспортный хаб, который стимулирует российские компании увеличивать производство востребованной продукции глубокой нефте- и газопереработки. Современный высокотехнологичный терминал с удобным расположением сократит логистические издержки, время отгрузки потребителям и удовлетворит растущий спрос на российские сжиженные углеводороды, — рассказал генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. На первом этапе мощность проекта прогнозируется на уровне 1 млн тонн в год. Целевые рынки экспорта — КНР и другие страны АТР. Оснащение терминала предусматривает возможность круглогодичной работы.

Новый комплекс будет принимать пропан, бутан и их смеси, доставленные по железной дороге, а затем хранить и осуществлять перегрузку на морские газовозы. Предполагается, что с учетом перевалки других видов грузов, помимо газов, мощность терминала может увеличиться до 10 млн тонн в год.

Китайская Haiwei является одной из ведущих промышленных компаний, специализирующихся на производстве различных видов упаковочных материалов и элементов для электронных устройств и аккумуляторов.