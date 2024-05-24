РФПИ и китайская Haiwei вложатся в морской газовый терминал в Хабаровском крае

— Благодаря инвестициям РФПИ и партнеров в Хабаровском крае будет построен новый крупный экспортный хаб, который стимулирует российские компании увеличивать производство востребованной продукции глубокой нефте- и газопереработки. Современный высокотехнологичный терминал с удобным расположением сократит логистические издержки, время отгрузки потребителям и удовлетворит растущий спрос на российские сжиженные углеводороды, — рассказал генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. На первом этапе мощность проекта прогнозируется на уровне 1 млн тонн в год. Целевые рынки экспорта — КНР и другие страны АТР. Оснащение терминала предусматривает возможность круглогодичной работы.