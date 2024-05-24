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Курс тенге на 24 мая, цены на нефть и металлы

Официальный курс — 443,03 тенге за доллар США.

Источник: Kapital.kz

Нефть: цены на нефть вновь начали опускаться, продлевая серию снижений до четырех сессий подряд. Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:57 аст 23 мая подешевели на 6 центов, до 81,84 долларов за баррель. Фьючерсы на WTI на июль на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) понизились в цене к этому времени на 19 центов, до 77,38 долларов за баррель, пишет Интерфакс-Казахстан. Как показал обнародованный накануне протокол майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), ряд руководителей американского ЦБ заявили о готовности снова поднять процентные ставки, если инфляция в США не продолжит замедляться.

Металлы: цены на золото снижаются третью сессию подряд. Как показали протоколы последнего заседания ФРС, некоторые члены руководства были склонны повысить процентные ставки. На 03:35 по Гринвичу золото на рынке спот подешевело на 0,3%, до 2370,74 доллара за унцию, после снижения более чем на 1% в среду. В понедельник золото достигло рекордного максимума на отметке 2449,89 доллара, пишет 1prime.ru.

Криптовалюта: по данным портала coinmarketcap.com, на 21:44 аст bitcoin торговался по 68 066,28 долларов. За последние 24 часа первая криптовалюта подешевела на 3,12%, а ее капитализация составила 1,3 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 3 803,81 долларов, повысившись в цене на 1,26%. Капитализация этой криптовалюты составила 457 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 2,5 трлн долларов.

Курс тенге: Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 24 мая. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 23 мая, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 23 мая.

1 австралийский доллар 294,17 тенге.

1 азербайджанский манат 261,37 тенге.

10 армянский драм 11,44 тенге.

1 белорусский рубль 135,65 тенге.

1 бразильский реал 85,94 тенге.

10 венгерских форинтов 12,41 тенге.

1 гонконгский доллар 56,74 тенге.

1 грузинский лари 164,39 тенге.

1 датская крона 64,39 тенге.

1 дирхам ОАЭ 120,62 тенге.

1 доллар США 443,03 тенге.

1 евро 480,38 тенге.

1 индийская рупия 5,32 тенге.

1000 иранский риал 10,5 тенге.

1 канадский доллар 324,14 тенге.

1 китайский юань 61,19 тенге.

1 кувейтский динар 1444,27 тенге.

1 кыргызский сом 5,03 тенге.

1 малазийский ринггит 94,22 тенге.

1 мексиканский песо 26,62 тенге.

1 молдавский лей 25,2 тенге.

1 норвежская крона 41,65 тенге.

1 польский злотый 112,68 тенге.

1 риял Саудовской Аравии 118,14 тенге.

1 российский рубль 4,91 тенге.

1 СДР 586,48 тенге.

1 сингапурский доллар 328,37 тенге.

1 таджикский сомони 41,21 тенге.

1 тайский бат 12,13 тенге.

1 турецкая лира 13,82 тенге.

100 узбекских сумов 3,5 тенге.

1 украинская гривна 11,1 тенге.

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 563,67 тенге.

1 чешская крона 19,43 тенге.

1 шведская крона 41,46 тенге.

1 швейцарский франк 485,03 тенге.

1 южноафриканский ранд 24,13 тенге.

100 южнокорейских вон 32,51 тенге.

1 японская иена 2,83 тенге.

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