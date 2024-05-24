Курс тенге на 24 мая, цены на нефть и металлы

Нефть: цены на нефть вновь начали опускаться, продлевая серию снижений до четырех сессий подряд. Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:57 аст 23 мая подешевели на 6 центов, до 81,84 долларов за баррель. Фьючерсы на WTI на июль на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) понизились в цене к этому времени на 19 центов, до 77,38 долларов за баррель, пишет Интерфакс-Казахстан. Как показал обнародованный накануне протокол майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), ряд руководителей американского ЦБ заявили о готовности снова поднять процентные ставки, если инфляция в США не продолжит замедляться.