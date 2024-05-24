Курс тенге на 24 мая, цены на нефть и металлы

Нефть: цены на нефть вновь начали опускаться, продлевая серию снижений до четырех сессий подряд. Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:57 аст 23 мая подешевели на 6 центов, до 81,84 долларов за баррель. Фьючерсы на WTI на июль на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) понизились в цене к этому времени на 19 центов, до 77,38 долларов за баррель, пишет Интерфакс-Казахстан. Как показал обнародованный накануне протокол майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), ряд руководителей американского ЦБ заявили о готовности снова поднять процентные ставки, если инфляция в США не продолжит замедляться.
Металлы: цены на золото снижаются третью сессию подряд. Как показали протоколы последнего заседания ФРС, некоторые члены руководства были склонны повысить процентные ставки. На 03:35 по Гринвичу золото на рынке спот подешевело на 0,3%, до 2370,74 доллара за унцию, после снижения более чем на 1% в среду. В понедельник золото достигло рекордного максимума на отметке 2449,89 доллара, пишет 1prime.ru.
Криптовалюта: по данным портала coinmarketcap.com, на 21:44 аст bitcoin торговался по 68 066,28 долларов. За последние 24 часа первая криптовалюта подешевела на 3,12%, а ее капитализация составила 1,3 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 3 803,81 долларов, повысившись в цене на 1,26%. Капитализация этой криптовалюты составила 457 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 2,5 трлн долларов.
Курс тенге: Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 24 мая. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 23 мая, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 23 мая.
1 австралийский доллар 294,17 тенге.
1 азербайджанский манат 261,37 тенге.
10 армянский драм 11,44 тенге.
1 белорусский рубль 135,65 тенге.
1 бразильский реал 85,94 тенге.
10 венгерских форинтов 12,41 тенге.
1 гонконгский доллар 56,74 тенге.
1 грузинский лари 164,39 тенге.
1 датская крона 64,39 тенге.
1 дирхам ОАЭ 120,62 тенге.
1 доллар США 443,03 тенге.
1 евро 480,38 тенге.
1 индийская рупия 5,32 тенге.
1000 иранский риал 10,5 тенге.
1 канадский доллар 324,14 тенге.
1 китайский юань 61,19 тенге.
1 кувейтский динар 1444,27 тенге.
1 кыргызский сом 5,03 тенге.
1 малазийский ринггит 94,22 тенге.
1 мексиканский песо 26,62 тенге.
1 молдавский лей 25,2 тенге.
1 норвежская крона 41,65 тенге.
1 польский злотый 112,68 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 118,14 тенге.
1 российский рубль 4,91 тенге.
1 СДР 586,48 тенге.
1 сингапурский доллар 328,37 тенге.
1 таджикский сомони 41,21 тенге.
1 тайский бат 12,13 тенге.
1 турецкая лира 13,82 тенге.
100 узбекских сумов 3,5 тенге.
1 украинская гривна 11,1 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 563,67 тенге.
1 чешская крона 19,43 тенге.
1 шведская крона 41,46 тенге.
1 швейцарский франк 485,03 тенге.
1 южноафриканский ранд 24,13 тенге.
100 южнокорейских вон 32,51 тенге.
1 японская иена 2,83 тенге.