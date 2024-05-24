Сигареты дорожают в Беларуси

Цены на сигареты вырастут в Беларуси, рассказали в Министерстве по налогам и сборам.
Так, с 1 июня начнут действовать новые максимальные розничные цены на сигареты с фильтром. Подорожают четыре марки сигарет табачной фабрики «Неман», семь марок, которые производит «Табак-инвест», одна марка сигарет «Сентони ПРО» станет дороже, и поднимется стоимость шести марок сигарет, ввозимых «Беларусьторгом» и еще шести марок, ввозимых «Сентони ПРО».
Из-за дублирования марок, по факту на прилавках белорусы увидят изменении цен 13 наименований сигаретной продукции.
В среднем сигареты подорожают в Беларуси с 1 июня на 10−15 копеек. Только ввозимая «Беларусьторгом» марка Vogue La Cigarette Lilas и Vogue La Cigarette Menthe станет стоить больше на 1,70 белорусского рубля больше. До этого стоимость данной марки на эту же сумму уже подняли «Неман», «Табак-инвест» и «Сентони ПРО».