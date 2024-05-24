Сигареты дорожают в Беларуси

В среднем сигареты подорожают в Беларуси с 1 июня на 10−15 копеек. Только ввозимая «Беларусьторгом» марка Vogue La Cigarette Lilas и Vogue La Cigarette Menthe станет стоить больше на 1,70 белорусского рубля больше. До этого стоимость данной марки на эту же сумму уже подняли «Неман», «Табак-инвест» и «Сентони ПРО».