Минздрав скорректировал цены на платную стоматологию и другие медуслуги

В Минздраве пояснили, что снижение стоимости услуг ждут за счет снижения предельных максимальных тарифов на отдельные услуги, снижения уровня накладных расходов и тарифа на применение микроскопа во всех стомуслугах, теперь тариф — не за каждую минуту, а за каждые 5 минут его использования.