Минздрав скорректировал цены на платную стоматологию и другие медуслуги

В Министерстве здравоохранения приняли постановление, ограничив медучреждения по ценам на услуги стоматологии, сообщила пресс-служба ведомства.
Так, в Минздраве проинформировали, что с 1 июля в Беларуси вступит в силу постановление (№ 77 от 24 апреля 2024-го) о предельных максимальных тарифах на стоматологические услуги и услуги по лучевой диагностике при оказании стоматологических услуг.
При этом сообщается, что ранее при применении постановления № 170 ранее могли завышаться цены за счет включения отдельных видов манипуляций. Поэтому, чтобы исключить манипулирования стоимостью, постановление пересмотрели в сторону уменьшения количества манипуляций путем их объединения и снижения уровня предельных максимальных тарифов.
В Минздраве пояснили, что снижение стоимости услуг ждут за счет снижения предельных максимальных тарифов на отдельные услуги, снижения уровня накладных расходов и тарифа на применение микроскопа во всех стомуслугах, теперь тариф — не за каждую минуту, а за каждые 5 минут его использования.
Еще постановлением полностью исключено 55 услуг.