Омская мэрия в девятый раз выставила на аукцион долгострой у «Зелёного острова»

Отметим, что недострой около «Зелёного острова» выставляют на торги уже в девятый раз. До этого аукционы признавали несостоявшимися из-за отсутствия заявок от потенциальных покупателей. Ранее здание продавалось за 120,7 млн рублей, а до этого объект пытались продать за 144 млн и за 116 млн рублей.