Омская мэрия в девятый раз выставила на аукцион долгострой у «Зелёного острова»

Недостроенное здание по улице 2-я Затонская продают с 2021 года. Готовность объекта площадью 2 450 кв. м. составляет 55%. Площадь земельного участка — 1 212 кв. м.
Начальная цена объекта — 124,55 млн рублей, из которых 24 млн рублей покупатель должен внести в качестве задатка. Заявки на участие в аукционе принимаются до 24 июня.
Отметим, что недострой около «Зелёного острова» выставляют на торги уже в девятый раз. До этого аукционы признавали несостоявшимися из-за отсутствия заявок от потенциальных покупателей. Ранее здание продавалось за 120,7 млн рублей, а до этого объект пытались продать за 144 млн и за 116 млн рублей.
Дом начинала строить компания «Восточное солнце», учредителем которого был китайский предприниматель. Однако застройщик не успел достроить здание вовремя, поэтому в 2021 году долгострой через суд изъяла мэрия. Строительство тем временем остановилось.