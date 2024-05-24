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Эксперт назвал причину повышения стоимости молочных продуктов на Кубани

По данным Краснодарстата, в Краснодарском крае молочная продукция ежемесячно дорожает на 2−3 ₽ Как сообщает «“КП” — Кубань» со ссылкой на гендиректора Южного молочного союза Константина Синецкого, рост стоимости может быть связан с удорожанием упаковки.

Источник: AP 2023

Константин Синецкий объясняет, что у стоимости молочной продукции есть все предпосылки к росту, поскольку дорожают составляющие. Только за последний квартал, по словам эксперта, расходы на упаковку увеличились на 15−20%.

«Ежемесячно фактически тоже на несколько процентов растут закваски молочные. Сейчас молочники сдерживают рост цен в ущерб своей доходности. Но бесконечно это происходить не может», — отметил господин Синецкий.

Производители молочной продукции утверждают, что не перекладывают все свои издержки на потребителя, а частично берут их на себя. По прогнозам, в Краснодарском крае стоимость молочной продукции продолжит увеличиваться.