Эксперт назвал причину повышения стоимости молочных продуктов на Кубани

Константин Синецкий объясняет, что у стоимости молочной продукции есть все предпосылки к росту, поскольку дорожают составляющие. Только за последний квартал, по словам эксперта, расходы на упаковку увеличились на 15−20%.
«Ежемесячно фактически тоже на несколько процентов растут закваски молочные. Сейчас молочники сдерживают рост цен в ущерб своей доходности. Но бесконечно это происходить не может», — отметил господин Синецкий.
Производители молочной продукции утверждают, что не перекладывают все свои издержки на потребителя, а частично берут их на себя. По прогнозам, в Краснодарском крае стоимость молочной продукции продолжит увеличиваться.