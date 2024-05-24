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В Башкирии ввели запрет на продажу алкоголя

В Башкирии сегодня, 24 мая, запрещена продажа алкоголя. Об этом сообщали в пресс-службе Минторга республики.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Ограничения в продаже спиртного связаны с проведением «последних звонков». Они вводятся в соответствии со статьей 6.2 Закона Башкирии от 1 марта 2007 года № 414-з.

Запрет не распространяется на предприятия общественного питания.

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