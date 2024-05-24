Капитальный ремонт эскалатора завершили на станции метро «Спасская» в Петербурге

В Петербурге завершили капитальный ремонт эскалатора на станции метро «Спасская». Специалисты заменили 584 ступени, тяговые цепи, балюстрады и фартуки. Так что теперь пассажирам доступен еще один эскалатор. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского метрополитена.
— Капитальный ремонт эскалатора № 4 станции «Спасская» завершен, — говорится в сообщении.
Напомним, что с 1 июня станцию «Удельная» закроют на капитальный ремонт, а «Фрунзенскую» — на реконструкцию. Для удобства горожан на период выполнения работ будет усилен наземный общественный транспорт. Среди них: автобусы № 50, 86, 93, 171, 45 и 222, троллейбусы № 15 и 17, а также трамваи № 20 и 21.
Кроме того, у четырех маршрутов с 1 июня будут измены трассы. Так, автобусы № 38 и 45 продлят до станции метро «Пионерская», № 85 — до станции «Комендантский проспект», а № 222 — до станции «Озерки».