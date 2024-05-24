Капитальный ремонт эскалатора завершили на станции метро «Спасская» в Петербурге

Напомним, что с 1 июня станцию «Удельная» закроют на капитальный ремонт, а «Фрунзенскую» — на реконструкцию. Для удобства горожан на период выполнения работ будет усилен наземный общественный транспорт. Среди них: автобусы № 50, 86, 93, 171, 45 и 222, троллейбусы № 15 и 17, а также трамваи № 20 и 21.