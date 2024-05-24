В Башкирии запустят «Ласточку» до Магнитогорска.

«Пилотный туристический поезд в данном направлении запустят уже в ближайшие выходные. Он отправится в путь из столицы 25 мая в 6.55 и прибудет в Златоуст в 12.51. В обратный путь поезд отправится 26 мая в 17.20 со станции Златоуст и прибудет в Уфу в 23.30. Время отправления и прибытия местное».