С 1 июня изменятся правила учета алиментов при назначении единого пособия

Напомним, ранее при оформлении единого пособия можно было указывать любую фактически поступившую сумму алиментов, даже если родители не определили ее в судебном порядке.
«Теперь, если есть решение суда, то в расчете доходов будет учитываться фактически поступившая сумма. Родителям, которые договорились об алиментах устно или в нотариальном соглашении, пособие будет рассчитываться исходя из этой суммы. Но с 1 июня она должна быть не меньше определенного порога, который зависит от величины МРОТ», — пояснил исполняющий обязанности управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.
Когда при разводе алименты установлены судом, они будут учитываться по объему фактически поступивших средств. Эти данные челябинцы могут указать самостоятельно, если исполнительное производство по решению суда не возбуждено. Если решение суда было передано в службу судебных приставов, то Соцфонд получит эти данные у приставов сам.
При этом, когда алименты установлены на основании соглашения или устной договоренности между родителями, при расчете среднедушевого дохода будет учитываться сумма, указанная в заявлении. Но она не может быть менее предусмотренных Семейным кодексом минимальных гарантий, применяемых к минимальному размеру оплаты труда: четверть МРОТ на одного ребенка (4 тыс. 810 рублей 50 копеек), треть МРОТ на двоих детей (6 тыс. 414 рублей) и половина МРОТ на трех и более детей (9 тыс. 621 рубль). Величина МРОТ в 2024 году составляет 19 тыс. 242 рублей.
В настоящее время единое пособие выплачивается родителям 237 тыс. 574 детей в возрасте до 17 лет, а также 3667 беременным женщинам, которые встали на учет на ранних сроках.