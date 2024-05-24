С 1 июня изменятся правила учета алиментов при назначении единого пособия

При этом, когда алименты установлены на основании соглашения или устной договоренности между родителями, при расчете среднедушевого дохода будет учитываться сумма, указанная в заявлении. Но она не может быть менее предусмотренных Семейным кодексом минимальных гарантий, применяемых к минимальному размеру оплаты труда: четверть МРОТ на одного ребенка (4 тыс. 810 рублей 50 копеек), треть МРОТ на двоих детей (6 тыс. 414 рублей) и половина МРОТ на трех и более детей (9 тыс. 621 рубль). Величина МРОТ в 2024 году составляет 19 тыс. 242 рублей.